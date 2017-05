कश्मीर: कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के दो आतंकी ढेर

श्रीनगर।

जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में रविवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो आंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि कुपवाड़ा में हंदवारा तहसील के वारपोरा वन क्षेत्र में मुठभेड़ हुई।

#FLASH 2 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in an encounter between terrorists&security personnel at Handwara's Waripora. Search operation on