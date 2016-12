सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस दुर्घटना में 44 लोग घायल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए जांच के आदेश

कानपुर

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 44 लोग घायल हुए हैं।

सुरेश प्रभु ने कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि सभी वरिष्ट अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद हैं ताकि घायलों को समय पर अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस की 14 पटरियां कानपुर से 50 किलोमीटर दूर रूरल में ट्रैक से नीचे उतर गई।

रेलमंत्री ने घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया और कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी न हो।

1/Personally monitoring the situation in wake of unfortunate derailment of Sealdah-Ajmer express near Kanpur

इस हादसे के बाद दिल्ली-हावडा रेल मार्ग बाधित हो गया है। रेल अधिकारियों के अनुसार डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए होते तो मृतकों की संख्या काफी बढ़ जाती।

ट्रेन से यात्रा कर रहे राजेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब सवा पांच बजे अचानक बहुत तेज आवाज हुई। पल भर में पता चल गया कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा होते ही ट्रेन में कोहराम मच गया। यात्री इधर उधर भागने लगे।

महिलाओं और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। राजेश कुमार के अनुसार ट्रेन के इंजन की ओर से छठे से बीस डिब्बे पटरी से उतरे हेैं जिसमें 13 स्लीपर और दो सामान्य डिब्बे थे। उसके अनुसार दुर्घटनास्थल के पास स्थित छोटी नहर में भी दो डिब्बे गिर गये थे । उन डिब्बों के यात्रियों को चोटें आईं लेकिन उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई।

Derailment of 12987 Sealdah-Ajmer Exp. at Rura station on Kanpur-Tundla

No Death reported,Injuries reported 44.list of injured following pic.twitter.com/UFaO8l0M5L