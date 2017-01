VIDEO : सामने आया 16 साल नरभक्षी - हत्या कर खाया बच्चे का मांस, फिर किया रक्तपान

नई दिल्ली।

पंजाब के लुधियाना से एक रुह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। जिसमें एक ऐसे नरभक्षी नाबालिक का मामला देखने को मिला है, जो एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर उसके शरीर के 6 टुकड़े कर खा गया।

Ludhiana(Punjab): 16 year old boy murders 9 year old minor,chops his body into pieces. He has been detained by Police pic.twitter.com/I0Bc9v4Jv1