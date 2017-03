नई दिल्ली।

जुलाई 2015 में रिलीज हुई 'बाहुबली' बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, फिल्म दक्षिण भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। अभी तक बाहुबली 2 के निर्माताओं ने पोस्टर में फिल्म के चार किरदारों के बारे में खुलासा किया है। जिसमें प्रभाष, अनुष्का शेट्टी और राणा दग्गुबाती दिख रहे हैं। जारी किए गए इस पोस्टर में कटप्पा उर्फ सत्याराज बाहुबली उर्फ प्रभाष को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए राजमौली ने कैप्शन दिया है- जिस लड़के को उसने पाला-पोसा, उस आदमी को मार दिया।

Our designer jegan came up with this idea.

Couldnt help but tweet, though unscheduled.



The boy he raised

The man he killed... #Baahubali2 pic.twitter.com/hMV4YN5hVn