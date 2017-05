'मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी' के लिए संगीत तैयार करना सम्मान की बात - शंकर महादेवन

मुंबई।

प्रसिद्ध गायक-संगीतकार शंकर महादेवन ने शुक्रवार को कहा कि वह आगामी फिल्म 'मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी' का एक हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में हैं। शंकर ने ट्विटर पर कहा, ''हमारी अगली बड़ी फिल्म। वह एक प्रेरणा रही हैं। 'मणिकर्णिका' का संगीत तैयार करना सम्मान की बात है।"

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी के भदैनी में 1828 में हुआ था। काशी में ही रानी लक्ष्मीबाई के जन्म का स्मारक भी बनाया गया है। इसलिए फिल्म यूनिट के लोग चाहते थे कि फिल्म का प्रमोशन वहीं से शुरु किया जाए जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कंगना ने इस मौके पर कहा, ''मैंने यहां बहुत कुछ देखा। फिल्म से जुड़े अन्य तथ्य जुटाने के लिए अब मैं झांसी और अन्य स्थानों पर जाऊंगी।" कंगना ने यहां फिल्म के प्रमोशन के साथ ही 20 फीट लंबे फिल्म के पोस्टर को लॉन्च भी किया।

Our next biggie ! She was an inspiration ! We are honoured to do the music of @ManikarnikaFilm @ShankarEhsanLoy pic.twitter.com/MbWxYKTnnY