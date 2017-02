'जॉली एलएलबी 2' से डिलीट किया गया सीन अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर किया शेयर,देखें वीडियो

2013 में आई फिल्म 'जॉली एलएलबी' के सीक्वल में अक्षय कुमार ने अपने अभिनय का जादू दिखाया है। फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' पिछले हफ्ते 10 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया है और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बहुत करीब पहुंच चुकी है।

'जॉली एलएलबी 2' अपनी रिलीज से पहले कानूनी विवदों मे घिर गई थी। जिसमें कोर्ट के निर्णय के बाद फिल्म में से कुछ सींस को कट कर दिया गया था। उसके बाद ही फिल्म रिलीज हो पाई थी।

अक्षय कुमार ने डिलीट किए गए सींस में से एक सीन को शेयर किया है। अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि, "फिल्म जॉली एलएलबी 2 को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से डिलीट किया गया अपना पसंदीदा सीन यहां शेयर कर रहा हूं। आप सबको जॉली गुड मॉर्निंग।"

Thank you so much for giving so much love to #JollyLLB2