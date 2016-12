दंगल देखकर वीरेंद्र सहवाग ने आमिर खान को दी सलाह, जानें क्या कहा ...

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आमिर खान को अपने ट्वीट से एक सलाह दी है। दरअसल, सहवाग ने दंगल देखने के बाद आमिर को ट्विटर पर एक सलाह दे डाली। सहवाग ने ट्विट किया, "आमिर खान को दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई।" इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "इस फिल्म को देखने के लिए टिकट के साथ साथ एक टिश्यू पेपर भी मिलना चाहिए।

Thank u @aamir_khan fr d special #Dangal screening.U had an angocha to wipe ur tears in the end,shud give free tissues with tickets for us . pic.twitter.com/b1nSa4ZxM8