Viral Video: बेंगलूरु - छेड़छाड़ की घटना पर अक्षय ने जताई नाराजगी, कही ये बातें....

मुंबई।

बेंगलूरु में एक लड़की के साथ न्यू ईअर की रात को हुई घटना अभी भी सुर्खियों में है। इस घटना को लेकर जहां देशभर में लोगों ने इसका विरोध किया तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस घटना को लेकर शॉक्ड हैं और सोशल साइट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

The Bangalore incident makes me feel we r evolving backwards,from humans to animals,rather beasts coz even animals are better!Truly shameful pic.twitter.com/FJwJ80Mkby