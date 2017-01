काजोल-धनुष की अपकमिंग फिल्म ‘वीआईपी 2’ का पहला पोस्टर रिलीज

दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने सोशल मीडिया पर काजोल और धनुष अभिनीत फिल्म ‘वीआईपी 2’ का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। 32 वर्षीय फिल्मकार सौंदर्या ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि जैसा कि पुराना साल खत्म हो गया है और नया साल शुरू हो गया है.. तो यहां धनुष के सभी प्रशंसकों के लिए मेरी तरफ से यह उपहार।

As the year comes to an end and a #NewYear begins ...here's my gift to all #Dhanush fans #VIP2 #FirstLookPosters #TeaKadaiRajasAreBack #2017 pic.twitter.com/bgdArWurhg