बॉलीवुड में हो रही है एक और 'स्टार किड' की एंट्री, सैफ अली खान आएंगे लीड रोल में नजर

मुंबई।

बॉलीवुड में एक और स्टार सन डेब्यू के लिए तैयार है। दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे रोहन मोहरा बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। रोहन मेहरा 'बाजार' से फिल्मी दुनिया में क़दम रख रहे हैं। फिल्म में सैफ़ अली खान लीड रोल में हैं। 'बाजार' का फ़र्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

निखिल आडवाणी फिल्म के सह निर्माता हैं, जबकि गौरव के चावला निर्देशक हैं। बाजार के फ़र्स्ट लुक में दो बातें ध्यान आकर्षित करती हैं, एक सैफ़ अली खान का लुक एंड गेटअप, दूसरा सैफ़ के बैकग्राउंड में एक चेहरे की छाया। पहले सैफ़ की बात करते हैं। सूट-बूट पहने और बालों में सफ़ेदी की छटा लिए सैफ़ स्टाइलिश बिजनेसमैन के रोल में हैं। यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी।

So happy to present our next. #10 for @EmmayEntertain. Congrats @monishaadvani @madhubhojwani @KytaProductions pic.twitter.com/PSfOVJS6p0