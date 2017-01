रणवीर सिंह की जगह, इस अभिनेता ने गाया दीपिका के लिए बर्थडे सॉन्ग!

दीपिका अपनी पहली हॉलीवुड के प्रमोशन में कुछ ऐसी बिजी हुई कि उन्होंने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया। दीपिका पादुकोण के लिए उनका यह जन्मदिन काफी यादगार रहा। उनकी आने वाली फ़िल्म 'xXx : द रिर्टन ऑफ एक्जेंडर केज' का वर्ल्ड प्रीमीयर उनके जन्मदिन के दिन ही हुआ और उनके हीरो विन डीजल ने खुद उनके लिए बर्थ डे का गाना गाया।

दरअसल 5 जनवरी को 31 साल हुई दीपिका पादुकोंण का जन्मदिन था। लेकिन, यह दिन दीपिका ने अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह या अपनी फैमली के साथ नहीं बल्कि अपनी आने वाली फ़िल्म 'xXx : द रिर्टन ऑफ एक्जेंडर केज' की पूरी कास्ट के साथ बिताया।

Mexico City+Day One of XxX Promotions+Its My Birthday=What A Truly Amazing Day!

Thank You all so… https://t.co/b5XPBTwCby