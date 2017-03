एक्ट्रेस तापसी पन्‍नू इन दिनों अपनी फिल्म नाम शबाना को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में 'महिला दिवस' के एक दिन पहले तापसी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह महिलाओं को सेल्फ सुरक्षा के गुण सिखा रही हैं। एक्टर अक्षय ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा यह वीडियो 'महिला दिवस' से ठीक एक दिन पहले पोस्‍ट किया है। तापसी का यह वीडियो खुद अक्षय कुमार ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्‍ट किया है।

Don't just freeze...ACT & REACT coz ur biggest weapon is with YOU! Watch, learn & show your move with #KohniMaar! Kya pata kab kaam aa jaye pic.twitter.com/ugDEtRvouz