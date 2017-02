देखें वीडियो, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रियंका चोपड़ा को इस अंदाज में किया 'शादी' के लिए प्रपोज!

वेलेंटाइन डे के मौके पर प्रियंका चौपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें प्रपोज करते नजर आ रहे है। इससे पहले कि आप कुछ और सोचे हम आपको इस प्रपोजल की सच्चाई बता देते है। ये प्रपोजल रियल लाइफ के लिए नहीं बल्कि एक एड के लिए शूट किया गया है।

See guys? Watch how I got @priyankachopra to #SayYesForever . You can do it too with @niravmodijewels #ProposalGoals https://t.co/SMxVxxtXoj

सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्रियंका चोपड़ा को गहने के एक ब्रैंड के विज्ञापन के लिए एक रेस्ट्रॉन्ट की खुली छत पर हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। विज्ञापन में सिद्धार्थ किस तरह प्रियंका को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करने की तैयारी कर रहे है और आखिर में वह उन्हें प्रपोज कर देते है,दिखाया गया है। दोनों ने पहली बार किसी विज्ञापन फिल्म में साथ काम किया है।

.@S1dharthM lol, you think it was just YOU who got me to say yes?