वीडियो: रोमांस के किंग शाहरुख खान को मिला चौथा यश चोपड़ा मेमोरियल अवॉर्ड

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को 25 फरवरी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवॉर्ड से नवाजा गया। शाहरुख खान से पहले इस अवॉर्ड से अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और रेखा को भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके बाद यह अवॉर्ड पाने वाले शाहरुख खान चौथे अभिनेता है। यह अवार्ड फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

बॉलीवुड में रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान इस अवॉर्ड को लेकर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने अपनी यह खुशी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ भी शेयर की।

Was happy for this last night. Thank u all pic.twitter.com/XVWKtnSRWO