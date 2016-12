VIDEO: शाहरुख की आने वाली फिल्म 'रईस' की पाकिस्तानी एक्ट्रेस कर रही भारत की आलोचना

इस्लामाबाद।

भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चल रहे तनाव की वजह से भारत में पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों के काम करने को लेकर हंगामा हो रहा था। जिस भी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हैं, लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब शाहरुख खान की फिल्म रईस इसका अगला शिकार होने जा रही है।

'रईस' फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। मगर एक्ट्रेस माहिरा खान का एक वीडियो सामने आया है। उसमें वह भारत की आलोचना कर रही है। वो कह रही है कि, 'हम भारत से क्यों प्रेरणा लें?' इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है।

वायरल हो रहे वीडियो में माहिरा खान न सिर्फ अपने देश के प्रति जज्बा दिखा रही हैं बल्कि भारत के लिए भी कुछ बोलती दिखी हैं। माहिरा ने कहा, 'हमें कभी भी भारतीयों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम बॉलीवुड नहीं है।'

Views of our patriotic Raees's Pakistani co-actress Mahira Khan about India and Bollywood.



Plz sell your self-esteem before watching Raees. pic.twitter.com/OFozL8iEY8