वीडियो: टीवी सीरियल 'बेहद' के सेट पर लगी आग, हादसे में झुलसे 'कुशाल' और 'जेनिफर'

टीवी शो 'बेहद' के सेट पर अचानक आग लगने से अभिनेत्री जेनिफर विगेंट की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन कुशाल टंडन की बहादुरी ने जेनिफर को बचा लिया। दरअसल शो पर चल रहे शादी के सीन में सात फेरो वाली रस्में हो रही थीं कि अचानक शूट के लिए बने पंडाल में आग लग जाती है। इस शो के दौरान कुशाल टंडन ने जो शेरवानी पहनी थी उसके स्टोल पर आग लग गई जिसके बाद वो मंडप से निकले और उसे उतार फेंका।

Last evening on #beyhadh was completely unforeseen; just a minor back burn, healing soon. Thank you for your best wishes.