वीडियो: ऑस्कर अवॉर्ड 2017 में हुआ बड़ा गोलमाल, घोषणा किसी की और अवॉर्ड किसी और को मिला

89वें ऑस्कर अवॉर्ड में सभी को मिलने वाले अवॉर्डस् का खुलासा हो गया है। ऑस्कर अवॉर्डस् की नजर में मूनलाइट को 2016 की बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया।

हालांकि इस बार फिल्मी जगत में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ अवॉर्ड शो के दौरान एक बड़ी गल्ती की वजह से ऑस्कर अवॉर्ड का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ गया। ऑस्कर में यह बड़ी खामी तब हुई जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 'ला ला लैंड' के नाम की घोषणा कर दी गई लेकिन जल्द ही अचानक 'ला ला लैंड' का नाम हटाकर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड फिल्म 'मूनलाइट' को दिया गया।

WATCH: 'La La Land' announced as #Oscars Best Picture winner, but only until a mistake is realized with 'Moonlight' being the real winner. pic.twitter.com/BUnehZV5WB