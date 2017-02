वीडियो: चैरिटी शो के लिए बिग बी सहित आलिया और वरुण उतरे रैंप पर ,दिखा अलग अंदाज

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन चैरिटी के लिए एक फैशन शो पर रैप करते नजर आए। यह फैशन शो 'केयरिंग विद स्टाइल 2017' फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने आयोजित किया था। यह शो कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। शो के दौरान अमिताभ बच्चन एक अलग ही लुक में नजर आए। बिग बी जब रैंप वॉक पर उतरें तो उनके फैंस उन्हें देखकर चौंक गए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ब्लैक कलर की डिजाइनर आउटफिट में थे।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि हम सभी यहां एक अच्छे काम के लिए इक्कठा हुए हैं और उन्होंने आग्रह किया कि इस नेक काम के लिए आप जितना सहयोग कर सकते हैं करें। यह बहुत दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में यह बच्चे कैंसर जैसी बीमारी से जुझ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग से इन बच्चों को एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है।

अमिताभ बच्चन के अलावा बॉलीवुड की हस्तिायां इस फैशन शो में शामिल हुई। अमिताभ बच्चन के अलावा इस कार्यक्रम में आलिया भट्ट और वरुण धवन भी रैंप वॉक पर करते नजर आए। वरुण और आलिया एक जैसे कलर की आउटफिट पहने हुए थे। दोनों ने अपनी आने वाली फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के गाने 'तम्मा-तम्मा' पर रैंप वॉक की।

आपको बता दें कि आलिया और वरुण जल्द ही 'बद्रीनाथ की दुल्हनियां' में साथ नजर आने वाले है तो वहीं अमिताभ बच्चन जल्द हील रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'सरकार-3' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ यामी गौतम और जैकी श्रॉफ भी दिखेंगे। इसके अलावा वह आमिर खान के साथ 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में भी नजर आएंगे।