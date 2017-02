वीडियो: बिग बी के बंगले के पास हुआ बड़ा हादसा, 3 गाड़ियों में अचानक लगी आग

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के पास एक बड़ा हादसा हो गया। अमिताभ बच्चन के जूहु स्थित प्रतीक्षा बंगले के पास खड़ी 3 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। ये तीनों गाड़ियां अमिताभ के बंगले के पास ही सड़क किनारे खड़ी थी। "एक ट्विटर यूजर ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है।"

Fire nr PVR juhu. Police arrvd in 5 min, Fire Brigd in 15min. Aftr arrvng fire equip was nt wrkng @timesofindia @RidlrMUM @MumbaiMirror pic.twitter.com/AORDh9rT0y