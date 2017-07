Trailer: 'ग्लोबल वार्मिंग' पर आधारित 2067 में धरती के भविष्य की झलक दिखाती है नवाजुद्दीन की फिल्म Carbon

मुंबई।

क्या कोई सोच सकता है आज मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन भविष्य में एक कारोबारी प्रोडक्ट बन कर रह जाएगी। नहीं ना, ऐसा सोचना भी हम सबके लिए बहुत डरावना है। ऐसे ही गंभीर मुद्दों को चिन्हित करती और साल 2067 में हमारी धरती की एक झलक दिखाती हुई शॉर्ट फिल्म 'कार्बन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्राकृतिक संपदाओं के लगातार दोहन से धरती पर भविष्य में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, इन सबकी एक झलक इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है।

'कार्बन' एक शॉर्ट फिल्म है, जिसकी कहानी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर आधारित है। फिल्म को 2067 में धरती के हालातों के बैकग्राउंड को मुख्य मुद्दा बनाकर पेश किया गया है। इस फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर कोई माकूल एक्शन नहीं लिया गया तो हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। इस फिल्म में 2067 का समय दिखाया जाएगा। 2067 तक ऑक्सीजन कैसे एक कारोबार में बदल जाएगा और लोग ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ने लगेंगे, यहीं फिल्म की कहानी होगी।

फिल्म में सीख दी गई है कि कैसे एक समय पर हमने ऑक्सीजन का दुरुपयोग किया तो भविष्य में हमें इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बाद में ऑक्सीजन महज एक प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा। फिल्म में जैकी भगनानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्राची देसाई मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। नवाजुद्दीन फिल्म में विलेन बने हैं, जो मंगल ग्रह के प्राणी हैं। वहीं,जैकी पृथ्वी के निवासी है। फिल्म को मैत्री बाजपेयी ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दें कि 'कार्बन' एक शॉर्ट फिल्म है,यह फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।

