Trailer: 'सीक्रेट सुपरस्टार' में सिंगर बनीं दंगल गर्ल, आमिर खान आम इंसान नहीं सुपरस्टार बन करेंगे लोगों को मोटीवेट

मुंबई।

दंगल के बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर से दीवाली पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस बार आमिर खान दीवाली पर फिल्म 'सीक्रेट सुपस्टार' से दर्शकों का मनोरंजन करने और उन्हें मोटीवेट करने के लिए तैयार है। उनकी अपकमिंग फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आमिर खान फिल्म की जानकारी लगातार अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने फैंस के साथ शेयर करते रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' को जी स्टूडियो ने प्रस्तुत किया है।

Here it is. Tell me what you think. #SecretSuperstarTrailer Love. a. https://t.co/1recwfop1f

फिल्म की ट्रेलर की बात करें तो 2 मिनट 45 सेकेंड का यह ट्रेलर 14 साल की इंसिया नाम की लड़की के इर्द-गिर्द घुमती है जो सिंगर बनना चाहती है जबकि इंसिया के पिता ऐसा नहीं चाहते हैं। पिता के मना करने के बाद इंसिया बुर्का पहनकर संगीत का काम जारी रखती है और बहुत ही जल्द वे इंटरनेट के जरिए मशहूर हो जाती हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है और लोगों को एक मैसेज देता है कि अपने अंदर छुपे टैलेंट को किस जुनुन के साथ बाहर लाया जा सकता है। इससे भी जरुरी हमें सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस फिल्म में आमिर खान की एक अनोखे लुक में नजर आने वाले हैं।

Hey guys, the Secret Superstar trailer will be out at 6.30/45 pm today. Here is the poster of the film. Love. a. pic.twitter.com/zNCSIbjzdq