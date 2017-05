'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से की मुलाकात

मुंबई।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। प्रभु ने दोनों कलाकारों के साथ हुई इस मुलाकात के बाद आगामी फिल्म 'टॉयलेट : एक प्रेम कथा' के जरिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने को लेकर उनकी सराहना की।

प्रभु ने मंगलवार को ट्विटर पर दोनों कलाकारों के साथ अपनी मुलाकात की कई तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरों के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''अक्षय कुमार जैसे शानदार अभिनेता और अच्छे इंसान से मिलकर खुशी हुई। सिनेमा के जरिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने के उनके प्रयास की सराहना करता हूं।"

अक्षय ने भी इसके जवाब में प्रभु के कार्यालय की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए शुक्रिया। साथ मिलकर बदलाव लाने का इंतजार। स्वच्छ आजादी।"

Thank you so much for your kind words and time Sir. Looking forward to associating and making a difference #SwachchAzaadi https://t.co/y8tDmCa0eM