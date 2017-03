बर्थडे स्पेशल: 27 साल के हुए टाइगर,'नाम' से लेकर 'प्यार' तक ऐसा रहा ये सफर

बॉलीवुड का टाइगर आज अपना 27वां बर्थडे मना रहे है। फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपना जन्मदिन अपनी आने वाली फिल्म 'मुन्ना माइकल' के सेट पर मनाया। बॉलीवुड के अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का डांस और एक्शन में कोई मुकाबला नहीं है।

