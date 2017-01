यूट्यूब पर ये गाना बना टॉप ट्रेंडिग, 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया

मुंबई

फिल्मकार करण जौहर की 2016 की रोमांटिक फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' के लिए अरिजित सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी और नक्श अजीज द्वारा गाए गए लोकप्रिय गीत 'द ब्रेकअप सॉन्ग' को यूट्यूब पर 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है।

And another track of ours crosses the 100 million views mark!!!! #TheBreakupSong https://t.co/XEcY6zOzUE