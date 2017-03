तमिल कलाकारों ने 12वीं के परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं

तमिलनाडु में गुरुवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही धनुष, सिवाकार्तिकेयन और सीबी सत्यराज जैसे तमिल कालाकारों ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।

धनुष ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, ''12वीं के परीक्षार्थियों को उनकी बोर्ड परीक्षा की बधाई।"

Here's wishing the 12th std students all the very best for the exams. Rock it guys