अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म 'रनिंग शादी डॉट कॉम' का ट्रेलर आउट

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और अमित साध की फिल्म रनिंग शादी डॉट कॉम का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अभिनेत्री तापसी ने फिल्म ट्रेलर को अपने फैन्स के साथ ट्विटर पर शेयर किया है। तापसी ने लिखा, '‘आ गए हैं शादी वाले, भगाने वाले!’ फिल्म ने मुझे अपने काम प्यार कराना सिखा दिया और मुझे मीनल अरोरा का किरदार निभाने का मौका दिया।' फिल्म का ट्रेलर काफी मज़ेदार है। तापसी की भूमिका भी काफी दिलचस्प लग रही है। साथ ही फिल्म का प्लॉट भी हट कर है।

