ऋतिक की 'काबिल' देखकर क्या बोली सुजैन, जानिए

इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने फिल्म 'काबिल' में अपने एक्स पति ऋतिक रोशन की ऐक्टिंग की काफी सराहना की है। उनका कहना है कि भारतीय सिनेमा में यह सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला अभिनय है। सुजैन ने रविवार को ट्विटर के जरिए ऋतिक की तारीफ करते हुए अभिनेत्री यामी गौतम और 'काबिल' के निर्देशक संजय गुप्ता को बधाई दी।

The most hearted performance in history of Indian cinema @iHrithik! ❤Kaabil will melt u!