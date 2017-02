किक्रेटर के बाद अब अंतरिक्ष यात्री बनकर सुशांत सिंह राजपूत कहेंगे 'चंदा मामा दूर के'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत किक्रेटर के बाद अब अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले है। सुंशात अब फिल्मकार संजय पूरन सिंह चौहान की आने वाली फिल्म में अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रा के रोमांच से भरपूर उनकी आगामी फिल्म 'चंदा मामा दूर के' के लिए काम शुरु कर दिया है। सुशांत ने कहा कि फिल्म की तैयारियां शुरु होने के बाद वह अब महसूस कर सकते है कि अपोलो 11 पर अंतरिक्ष यात्रियों ने कैसा महसूस किया होगा।

सुशांत की तैयारी देखकर ऐसा लगता है कि वह सच में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले है। आपको बता दें कि फिल्म 'चंदा मामा दूर के' के लिए सुशांत इन दिनों आकाश औऱ अंतरिक्ष से जुड़ी किताबें पढ़ रहे है और जानकारी ले रहे है। सुशांत की केस स्टडी 'अपोलो 11 मिशन' है। इस मिशन के बारे में पढ़ने के बाद सुशांत को समझ आ गया है कि जब पहली बार 'नील आर्मस्ट्रांग' और उनके साथी अंतरिक्ष में गए होंगे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा।

I'd always wondered how Armstrong, Buzz & Michael were feeling during those 9 days to the Moon. Well,now i know:) #flightjournal #Apollo11 pic.twitter.com/Yza3cFiqgK