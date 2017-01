इस एक्टर ने अपने सरनेम से हटाया 'राजपूत' शब्द, भंसाली के समर्थन में अनुराग कश्यप के बाद आई राजपूत होने में शर्म

जयपुर में अपनी फिल्म 'पद्मावती' की शूटिंग कर रहे संजय लीला भंसाली के साथ करणी सेना के लोगों द्वारा 'राजपूत सम्मान और संस्कृति' के नाम पर की गई मारपीट के विरोध में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खास पहल की है।









We would suffer till the time we're obsessed with our surnames.

If you're that courageous,give us your first name to acknowledge.#padmavati — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) January 27, 2017









उन्होंने अपने नाम से 'राजपूत' सरनेम को हटाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकांउट में अपने नाम के साथ जुड़े राजपूत सरनेम को हटाते हुए लिखा, 'जब तक अपने नाम के साथ जुड़े सरनेम को लेकर हमारे अंदर जुनून कायम रहेगा, तब तक हमें झेलना होगा। अगर आप इतने हिम्मती हैं, तो अपने पहले नाम से ही अपनी पहचान बनाइए।'





There is no religion or cast bigger than humanity

and Love & compassion makes us human.

Any other division is done for selfish gains.

— Sushant (@itsSSR) January 29, 2017













भंसाली पर हुए हमले और सेट पर हुई तोड़फोड़ के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके समर्थन में सामने आए हैं। सुशांत ने भी इस मामले पर संजय लीला भंसाली के प्रति समर्थन दिखाते हुए कई ट्वीट किए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'कोई धर्म और कोई जाति इंसानियत से बढ़कर नहीं होती। प्यार और दया हमें इंसान बनाती है। किसी भी तरह का बंटवारा स्वार्थी हितों के लिए ही किया जाता है।'





People quote history to search for their relevance in future,

not knowing that their names surely will be forgotten forever.#selfmusing — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) January 28, 2017









अपने एक और ट्वीट में सुशांत ने लिखा, 'लोग भविष्य में अपनी योग्यता तलाशने के लिए इतिहास का वास्ता देते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके नाम हमेशा के लिए भुला दिए जाएंगे।' इससे पहले एक ट्वीट में सुशांत ने लिखा, 'हम क्या होते जा रहे हैं?' इस ट्वीट में सुशांत ने 'हार्टब्रोकन' और 'पद्मावती' हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।









What are we turning into ?#heartbroken #Padmavati — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) January 27, 2017













मालूम हो कि करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने पद्मावती के सेट पर पहुंचकर तोड़-फोड़ की और वहां मौजूद फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा। भंसाली फिल्म के क्रू के साथ जयपुर छोड़ चुके हैं।