रामगोपाल वर्मा ट्वीट विवाद पर सनी लियोन ने तोड़ी चुप्पी, रामू ने मांगी माफी

मुंबई।

राम गोपाल वर्मा के उस ट्वीट पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को कहा था कि सभी महिलाओं को चाहिए कि वे पुरुषों को उतनी खुशी दें, जितली सनी लियोनी देती हैं। सनी ने इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि लोगों को अपने शब्द समझदारी से चुनने चाहिए।

सनी ने बिना किसी का नाम लिए गुरुवार रात एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आज सभी खबरें पढ़ीं और मेरा मानना है कि बदलाव तभी आएगा जब हमारी आवाज एक होगी, इसलिए अपने शब्द समझदारी से चुनें। उन्होंने ट्विटर पर कहा, 'शांति और प्यार।'

Change only happens when we have one voice, so let's choose your words wisely! Peace and love!! pic.twitter.com/B3SSX3fgaN