'रर्इस' के प्रमोशन के दौरान शाहरुख नहीं थे अकेले, ट्रेन में सनी लियोनी ने दी कंपनी, देखें वीडियो

मुंबर्इ।

शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म 'रर्इस' के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। 'रर्इस' के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ने ट्रेन से दिल्ली तक का सफर तय किया। इस दौरान उनके साथ सनी लियोनी भी शामिल थीं। सनी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है।

सनी ने यात्रा से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की हैं। साथ ही उन्हाेंने लिखा, 'मैंने इस ट्रेन में जो अनुभव किया वैसा पहले कभी नहीं किया। प्यार आैर समर्थन के लिए शाहरुख का धन्यवाद।'

I have never in my life seen what I did on this train. The amount of love and support for @iamsrk is unbelievable! @RaeesTheFilm https://t.co/fQbJFIhix5