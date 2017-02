जबरदस्त मैसेज के साथ कॉमेडी फिल्म 'लाली की शादी में लड्डू दीवाना' का ट्रेलर रिलीज

कॉमेडी फिल्म 'लाली की शादी में लड्डू दीवाना' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म से बॉलीवुड के स्टार किड्स लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में कमल हासन की बेटी 'अक्षरा हासन' और नसीरुद्दीन शाह के बेटे 'विवान शाह' लीड रोल में नजर आएंगे। अक्षरा और विवान के साथ 'गुरमीत चौधरी' भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

आपको बता दें कि अक्षरा इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'शमिताभ' में नजर आई थी। वहीं विवान ने अपना करियर शाहरुख खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' से शुरु किया था। अब इस बार ये दोनों पहली बार लीड रोल में नजर आएंगे।

फिल्म मेें अक्षरा एक मॉर्डन लड़की लाली का किरदार निभाएंगी जबकि विवान छोटे शहर के लड़के लड्डू को रोल अदा कर रहे है। गुरमीत इस फिल्म में राजकुमार की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म के ट्रेलर में कॉमेडी,मौज-मस्ती के साथ ही दर्शकों के लिए एक जबरदस्त मैसेज भी होगा।

All the best 2the baby in the group @TheVivaanShah ..heres the trailer of his film #LaaliKiShaadiMeinLaaddooDeewana https://t.co/VtygnhLR1V