शाहरुख़-अनुष्का की 'रब ने बना दी जोड़ी' ने पूरे किए 8 साल

मुंबई

शाहरुख़ ख़ान रोमांटिक फिल्म में हों तो फिल्म के हिट होने के लिए इतना ही काफी हैं लेकिन साथ ही अगर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा हो तो बस फिर फिल्म ब्लॉकबस्टर। जी हां और इसी ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर और एक्टर की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी को रिलीज हुए आज 8 साल हो गए हैं।

इस फिल्म में शाहरुख ने लोगों को बता दिया था कि स्टाइल में जीकर नहीं दिल से खूबसूरत होना जरूरी है। भले ही आपकी शक्ल एक आम इंसान जैसी हो। इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा के रूप में एक शानदार एक्ट्रेस की एंट्री हुई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं।

इतने सालों की याद में शाहरुख ने सोशल मीडिया पर संदेश भी दिया है। अपने मैसेज में इस फिल्म के कर्इ सीन को भी पोस्ट किया गया है।

Memories RNBDJ. Adi @AnushkaSharma @VMVMVMVMVM all the lovely ladies & the crew but the Golgappas I cannot forget! pic.twitter.com/u7QSvOjUlv