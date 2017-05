सूर्यवंशम के पूरे हुए 18 साल, IPL खत्म होते ही हुआ ट्रेंड, लोगों ने दिए फनी रिएक्शन

मुंबई।

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सूर्यवंशम' सोशल मीडिया पर जितनी फेमस है, शायद ही कोई और फिल्म होगी। यहीं वजह है कि आईपीएल मैच के खत्म होते ही सूर्यवंशम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम को रिलीज हुए 18 साल पूरे हो गए है। 21 मई 1999 को फिल्म को पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाया गया था। बिग बी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर के दी है।

फिल्म भले ही बड़े पर्दे पर फ्लॉप रही हो लेकिन छोटे पर्दे पर यह सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म को टीवी पर बार-बार दिखाया जाता है। शायद इतनी बार की अब तक टीवी दर्शकों को इस फिल्म का एक-एक डायलॉग भी याद हो गया होगा। लेकिन टीवी पर इस फिल्म को बार-बार दिखाए जाने का एक कारण है, दरअसल चैनल ने सूर्यवंशम की रिलीज के वक्त इस के प्रसारण के राइट्स 100 साल के लिए खरीद लिए थे। यहीं कारण है कि ये फिल्म बार-बार चैनल द्वारा टीवी पर दिखाई जाती है।

T 2430 - Its 18 years of 'SooryaVansham' ..a dynamic story, and one that has been on Tv a lot .. have met many who have adored it ..Love pic.twitter.com/ZDDbTZBNsS