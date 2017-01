सलमान खान के लिए क्या होगा सोनू सूद और जैकी चेन का सरप्राइज?

सोनू सूद और जैकी चेन इन दिनों अपनी आने वाली फ़िल्म कुंग फु योगा के प्रमोशन्स में लगे हुए हैं। इस एक्शन-एडवेंचर-कॉमेडी फ़िल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है।

























सिर्फ सोनू और जैकी ही नहीं इस फ़िल्म को सलमान ख़ान भी प्रमोट कर रहे है। सोनू के साथ सलमान का दबंग कनेक्शन बहुत गहरा है और सलमान भी अपने छेदी सिंह से बहुत प्यार करते है और उन्हें सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने यह ट्रेलर अपने ट्वीटर अकाउंट पर भी शेयर किया था।





Thank you @EyeOfJackieChan for giving this film to my Chedi Singh @SonuSood . This is the coolest : https://t.co/Nl0qk742pl — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 17, 2017









लेकिन अब सोनू और जैकी भी सलमान के लिए लेकर आ रहे हैं एक सरप्राइज और वो भी पॉवरपैक्ड सरप्राइज! सोनू ने अपने इन्स्टा अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है जहां जैकी सलमान को नमस्ते कह रहे है और उन्हें जल्द ही इंडिया में मिलने की बात कर रहे है। सोनू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'Bhai, @beingsalmankhan I have an unusual power packed surprise for you!! See you soon in India