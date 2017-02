शाहरुख खान के इत्तेफाक से बनी 'सोनाक्षी सिन्हा' और 'सिद्धार्थ मल्होत्रा' की जोड़ी

दिवंगत यश चोपड़ा की साल 1969 में राजेश खन्ना और नंदा की मर्डर केस मिस्ट्री पर आधारित फिल्म 'इत्तेफाक' शाहरुख खान की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इसलिए शाहरुख खान इस फिल्म के रिमेक के लिए काफी उत्साहित है। जी हां, शाहरुख खान अपनी पसंदीदा फिल्म 'इत्तेफाक' का रीमेक बनाने जा रहे है। इस रीमेक से शाहरुख खान काफी खुश है और उन्होंने अपनी यहीं खुशी ट्वीट कर के जाहिर की है।

Ittefaq starts now. Thanx to Juno and his wonderful team. pic.twitter.com/uU8Xt0tmyH