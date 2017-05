अदनान सामी के घर 'बेटी' के रुप में खुशियों ने दी दस्तक, ट्वीट कर शेयर की खुशखबरी

मुंबई।

गायक अदनान सामी और उनकी पत्नी रोया सामी ने पहली संतान के रूप में एक बेटी का स्वागत किया। दंपति ने बच्ची का नाम मदिना सामी खान रखा है। गायक अपनी पूर्व पत्नी जेबा बख्तियार खान के बेटे अजान सामी खान के भी पिता हैं। दोनों का शादी के तीन साल बाद तलाक हो गया था।

'भर दो झोली' और 'सुन जरा' जैसे गानों को गाने वाले अदनान ने ट्विटर जरिए बच्ची के जन्म की जानकारी दी। अदनान ने ट्वीट किया,''रोया और मैं एक परी के रूप में आई बेटी के माता-पिता बने हैं। हमने उसका नाम मदिना सामी खान रखा है। अपार खुशी! पिता की नन्ही परी।"

Roya & I hv bin blessed wt an angelic baby girl. We'v named her Medina Sami Khan. Prayed for a daughter. Over Joyed!#daddyslittlegirl