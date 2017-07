Trailer:मुंबई की 'आपा' बन आ गई 'हसीना' श्रद्धा कपूर, नेगेटिव किरदार में नजर आया श्रद्धा का हैरान कर देने वाला अंदाज

मुंबई।

श्रद्धा कपूर को नेगेटिव किरदार में देखने के लिए उनके फैंस बेसब्री से इतंजार कर रहे थे। फैंस के इसी इंतजार को खत्म करते हुए श्रद्धा कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'हसीना पार्कर' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर को श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "मैं फिल्म के ट्रेलर को पोस्ट करते हुए बहुत उत्साहित और साथ ही नर्वस भी हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।"

श्रद्धा ने आज तक बड़े पर्दे पर ज्यादातर रोमांटिक किरदार ही निभाए है, यह पहली बार है कि जब श्रद्धा किसी नेगेटिव रोल में नजर आएंगी। इसी के साथ इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा 4 बच्चों की मां का किरदार निभाती भी नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ उनके रियल लाइफ भाई सिद्धार्थ कपूर भी नजर आएंगे। इंडियन फिल्म इंस्टड्री ​में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रियल लाइफ बहन भाई पर्दे पर भी बहन भाई के रोल में दिखेंगे।

Very excited and nervous to share the trailer of #HaseenaParkar Hope you all like it https://t.co/CjNk7AGWx5