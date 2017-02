प्रियंका के बाद मोदी सरकार ने 'शिल्पा शेट्टी' को दी यह अहम जिम्मेदारी

आमजन को जागरुक करने के लिए बॉलीवुड के सितारे बहुत अच्छा जरिया होते है। शायद यह बात मोदी सरकार को भी पता है। इसलिए यह कदम उठाया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री 'शिल्पा शेट्टी' को पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रमुख प्रोजेक्ट 'स्वच्छ भारत अभियान' का ब्रैंड ऐंबैसेडर बनाया गया है। अब शिल्पा शेट्टी टीवी, रेडियो आदि के जरिए लोगों को सड़क पर कचरा या गंदगी नहीं फैलाने के लिए जागरुक करेगी। इससे रिलेटिड देशभर में शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें और पोस्टर लगा दिए जाएंगे।

Govt ropes in actress @TheShilpaShetty as the brand ambassador of cleanliness initiative #SwachhBharatMission (File pic) pic.twitter.com/JPMw1utOOw