बीबर के बाद भारत में दिखी 'शेप ऑफ यू' सिंगर 'एड शीरन' की दीवानगी,महज 48 मिनट में ही बिकी कॉन्सर्ट की सारी टिकट

मुंबई।

भारत में इंटरनेशनल सिंगर्स के गाने बहुत पसंद किए जा रहे है, यहीं वजह है कि इंडिया के लोग इंटरनेशनल सिंगर्स के कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार करते है। कुछ महिने पहले भारत में जस्टिमन बीबर का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था, जिसे इंडियन फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स का भी बेशुमार प्यार मिला था। बीबर का फीवर सबके सिर चढ़ कर बोल रहा था। बीबर के बाद अब बारी है 19 नवंबर को इंटरनेशनल सिंगर एड शीरन के होने वाले लाइव कॉन्सर्ट में उनकी रॉकिंग परफॉर्मेंस की।





जी हां, ग्रैमी पुरस्कार विजेता ब्रिटिश गायक एड शीरन का गाना 'शेप ऑफ यू' तो आपने सुना ही होगा। आजकल यह गाना हर किसी की जुबां पर रहता है। एड शीरन की भारत में पॉपुलैरिटी का नजारा तब देखने को मिला जब भारत में होने वाले इनके कॉन्सर्ट के टिकट 48 मिनट में हाथों हाथ बिक गए। 19 नंवबर को होने वाले एड शीरन के लाइव शो के लिए टिकट की बूकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू होनी थी। लेकिन जैसे ही एड शीरन के कॉन्सर्ट के टिकट पार्टनर बुक माय शो ने टिकट बेचने शुरू किए तो 48 मिनट में ही सभी टिकट सेल हो गए।

Tickets to #EdSheeranIndia are SOLD OUT! Thanks for an unprecedented response in record-time. The countdown to 19th November begins! — BookMyShow (@bookmyshow) July 12, 2017





बुकमायशो के लाइव इवेंट्स हेड कुणाल खंबाती के हवाले से लिखा है- "एड शीरन के कॉन्सर्ट को मिला रिस्पॉन्स वाकई हैरान कर देने वाला है। हालांकि हमें उम्मीद भी थी कि शीरन के फैन्स की ओर से इस कॉन्सर्ट का इंतजार बेसब्री से हो रहा है।" यह कॉन्सर्ट 19 नवंबर, 2017 को बीकेसी मुंबई के जियो गार्डन में आयोजित किया जाएगा। बुक माय शो पर सिल्वर टिकट का प्राइस 4750 रुपये, गोल्ड 8 हजार रुपये और 12 हाजर डायमंड से शुरू थे। लेकिन महज 48 मिनट में ही सबसे पहले डायमंड कैटिगरी के टिकट बिके और इसके बाद गोल्ड और सिल्वर कैटिगरी के टिकट बिक गए।

Stop whatever you are doing & check your inbox / sms for the unique link if you've registered for #EdSheeranIndia.

Diamond - Soldout. — BookMyShow (@bookmyshow) July 12, 2017





आपको बता दें कि यह कंसर्ट एड शीरन अपनी तीसरी स्टूडियो एलबम 'डिवाइड' को सपोर्ट करने के लिए के लिए कर रहे हैं और यह कॉन्सर्ट उनके वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। इस दौरान वह अपने हिट सॉन्ग्स यहां 19 नवंबर को परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आप भी एड शीरन के फैन है और आप यह प्लानिंग कर रहे थे कि ब्रिटिश सिंगर एड शीरन के मुंबई में होने वाले कॉन्सर्ट में जाएंगे और जब टिकट बिकने शुरू हुए तो आपने तभी टिकट नहीं खरीदे, तो यह आपके लिए एक बुरी खबर है।

Tickets to #EdSheeranIndia go live at 12 noon today. Registered users check your Inbox/SMS for all info. — BookMyShow (@bookmyshow) July 12, 2017





गौरतलब है कि इससे पहले बीबर का भी शो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे पहुंचे थे। बीबर का स्वागत पारंपरिक भारतीय अंदाज में हुआ था। बहरहाल अब बीबर तो जा चुके है, अब सकी नजरें एड शीरन के कॉन्सर्ट पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत आने से पहले वह भी जस्टिन बीबर की तरह क्या डिमांड्स रखते है और बीबर की तरह ही क्या एड शीरन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को ही दी जाती है या नहीं।