'रईस' की सफलता के लिए शाहरुख खान ने बेटे अबराम के साथ स्वर्ण मंदिर में टेका माथा

शाहरुख खान ने मंगलवार रात अपने बेटे अबराम के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की है। इसमें शाहरुख अपने बेटे के साथ अमृतसर के स्‍वर्ण मंदिर में नजर आ रहे हैं। शाहरुख यहां अकेले नहीं गए थे, उनकी फिल्‍म 'रईस' के प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी भी इस मौके पर उनके साथ थे।





#WATCH Shahrukh Khan with son AbRam at the Golden Temple in Amritsar pic.twitter.com/IAMqszwupx — ANI (@ANI_news) January 31, 2017













शाहरुख खान अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर इससे पहले मुंबई से दिल्ली तक की रेल यात्रा भी कर चुके हैं। शाहरुख ने फोटो पोस्‍ट करते हुए लिखा, 'श्री दरबार साहिब पर। शांति, प्‍यार और काफी अच्‍छा महसूस कर रहे हैं, धन्‍यवाद अमृतसर'।





At the Sri Darbar Sahib. Peace and love and all feelings beautiful. Thank u Amritsar. pic.twitter.com/gB53l1HJvK — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 31, 2017









प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने भी एक फोटो ट्वीट किया है।









In #amritsar with @iamsrk golden temple crowded yet so peaceful & beautiful thank you pic.twitter.com/Hln3rrO1Np — Ritesh Sidhwani (@ritesh_sid) January 31, 2017









रिपोर्ट के मुताबिक 'रईस' का सोमवार तक का कुल बिजनेस 98.25 करोड़ हो चुका है। यानी यह फिल्‍म जल्‍द ही इस साल की पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्‍म बन सकती है। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ने बुधवार को 20.25 करोड़ की कमाई की थी।