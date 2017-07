आतंकी हमले के बाद भी श्रद्धालुओं ने जारी रखी अमरनाथ यात्रा,शाहरुख ने ट्वीट कर कहा

मुंबई।

सोमवार शाम जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। अनंतनाग में तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले में हुई श्रद्धालुओं की मौत पर बॉलीवुड में भी शोक और गुस्सा देखा गया साथ ही आतंकी हमले की निंदा भी की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। इस हमले के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने यात्रा जारी रखी है।

अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि आस्था किसी भी शख्स को साहसी व बहादुर बनाती है। श्रद्धालुओं के आस्था को देखते हुए शाहरुख खान ने ट्वीट कर कहा, ''कायराना हमले के बाद भी तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा जारी रखते देखा। आस्था आपको साहसी बनाती है और यह कायरता व आतंकवाद पर हमेशा जीत हासिल करती है।"

Saw Pilgrims determined 2 continue Yatra inspite of the dastardly attack. Faith makes u Brave & will always win over cowardice & terrorism.