पायरेसी का शिकार हुई शाहरुख खान की 'रईस', ऑनलाइन लीक होने पर डायरेक्टर ने जाहिर की नाराजगी

हाल ही में रिलीज़ हुई शाहरुख खान की क्राइम-ड्रामा फिल्म 'रईस' पायरेसी का शिकार होने वाली सबसे ताज़ा फिल्म है। फिल्म के ऑनलाइन लीक की खबर के तुरंत बाद डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने पाया कि फिल्म की कॉपियां डाउनलोड कर मोबाइल पर सर्कुलेट हो रही हैं।

Depressing and heartbreaking to see people watching on phones and online (pirated) when the film is made for big screen experience

'रईस' के निर्देशक ने अपनी निराशा सोशल साइट पर व्यक्त की। हालांकि, उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद कहा जो उनकी फिल्में देखने सिनेमा हॉल में जा रहे हैं।

And so, I would like to thank all those of you who went to the theatres and saw the movies, multiple times. #watchRaeesintheatres