इस अंदाज में कर रहे है अबराम अपने पापा की फिल्म 'रईस' का प्रमोशन, देखें

अपनी आने वाली फिल्म 'रईस' को सुपरहिट बनाने के लिए बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे और अब इस काम में उनका तीन साल का बेटा अबराम भी मदद कर रहा है। शाहरुख ने अपने सबसे छोटे बेटे अबराम की एक ब्लैक ऐंड वाइट तस्वीर पोस्ट की जिसमें अबराम 2डी चश्मा पहने नजर आ रहे हैं।

51 वर्षीय अभिनेता ने तस्वीर के कैप्शन के तौर पर फिल्म का ही एक डायलॉग लिखा है, ऐंड बोला ना 'बैटरी नहीं बोलने का...'

तस्वीर में जैसा चश्मा अबराम ने लगाया है वैसा ही चश्मा लगाकर शाहरुख ने पहले अपनी तस्वीर शेयर की थी।

And if the glasses r 3D then I guess Battery bol lo…Alas Raees is in 2D but the story is multidimensional. pic.twitter.com/8AynmTUQWF