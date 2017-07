शाहरुख खान अबराम को मानते है खुशकिस्मत, कहा-'स्टारडम' के लिए नहीं 'लवडम' के लिए बने है अबराम

मुंबई।

बॉलीवुड में आजकल शाहरुख खान अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने छोटे बेटे अबराम की वजह से सुर्खियों में रहते है। अबराम शाहरुख के साथ जहां भी जाते है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते है। अबराम की क्यूटनेस का हर कोई दीवाना है। लेकिन शाहरुख खान इस चीज में अबराम को बहुत खुशकिस्मत मानते है।





बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का कहना है कि उनका सबसे छोटा बेटा अबराम खुशकिस्मत है, जो उसे सबका प्यार मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 'स्टारडम' से कहीं अधिक 'लवडम' के लिए पैदा हुआ है।

I just love the way #Abram starts waving at his father @iamsrk fans, he is so unfazed among crowds like he is born for #stardom! pic.twitter.com/BwwhiNsLdT — Bhawana Somaaya (@bhawanasomaaya) July 11, 2017





दरअसल फिल्म पत्रकार और लेखिका भावना सोमाया ने मंगलवार को ट्विटर पर शाहरुख और गौरी खान के चार साल के बेटे अबराम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ''अबराम ने जिस तरह अपने पिता शाहरुख खान के प्रशंसकों को देखकर हाथ हिलाना शुरू किया, वह मुझे बहुत पसंद आया। वह भीड़ के बीच भी सामान्य रहता है, जैसे वह स्टारडम के लिए ही पैदा हुआ हो।"

More than stardom I believe he is born for Lovedom! So fortunate to get such love from so many, he is blessed. https://t.co/xEwz6d6Gjd — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2017





इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, ''मुझे लगता है कि स्टारडम से ज्यादा वह 'लवडम' के लिए पैदा हुआ है! इतने सारे लोगों से प्यार मिलसना खुशकिस्मती की बात है, वह सौभाग्यशाली है।"अबराम के अलावा शाहरुख बेटे आर्यन और बेटी सुहाना के भी पिता हैं।

He is delicious as charming as father. Looking forward to Harry n Sejal https://t.co/67PSMwHQNL — Bhawana Somaaya (@bhawanasomaaya) July 11, 2017





फिलहाल शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' के प्रमोशन में बिजी है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा भी नजर आने वाली है। यह फिल्म 4 अगस्त को रिलीज होगी।