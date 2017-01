बाॅक्स आॅफिस पर शाहरुख का जलवा बरकरार, पहले ही दिन 'दंगल' से आगे निकली 'रर्इस'!

मुंबर्इ।

अभिनेता शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'रर्इस' ने रिलीज के पहले ही दिन कर्इ रिकाॅर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। राहुल ढोलकिया निर्देशित 'रर्इस' ने पहले दिन विदेशों में की कमार्इ के मामले में 'दंगल' को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

विदेश में कमार्इ के मामले में 'दंगल' को 'रर्इस' ने पीछे छोड़ दिया है। अमरीकी बाॅक्स आॅफिस पर 'रर्इस' ने पहले दिन 3, 47, 603 डाॅलर कमाए हैं, वहीं पर पहले दिन 'दंगल' ने अमरीका में 3, 28, 227 डाॅलर की कमार्इ की है। वहीं यूके में रर्इस को पहले दिन 1,26,000 पाउंड की कमार्इ की तो वहीं दंगल ने पहले दिन 1,21,000 पाउंड कमाए थे।

