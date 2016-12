WATCH: नए साल के लिए ‘रईस’ अंदाज में शाहरुख ने फैन्स को दी सीख

मुंबई।

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वह बुधवार को न्यूईयर पार्टी को लेकर एक सीख दी है। उन्होंने रईस अंदाज में लोगों को पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए आग्रह किया है।

उन्होंने कहा, पार्टी का माहौल है खूब पार्टी करो, मजनू बनकर लैला के साथ नाचो, लेकिन शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ। उन्होंने लोगों को स्मार्ट बनने की बात भी है। उन्होंने ट्वीटर पर अपना वीडियो अपलोड करके यह आग्रह किया है, जिस पर उन्होंने लिखा- "इस नए साल में स्मार्ट बनों बेवकूफ नहीं। पीकर गाड़ी मत चलाना। सभी को ढेर सारा प्रेम।"

This NYE be smart not stupid. Don’t drink and drive. Love u all.#DontDrinkAndDrive#RaeesKiSuno pic.twitter.com/hY7GwUP7yU