बड़े पर्दे के किंग 'शाहरुख खान' छोटे पर्दे पर इंडिया की नई सोच की बात करते आएंगे नजर

बॉलीवुड के किंग यानि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुुरुआत छोटे पर्दे से की थी। अब बड़े पर्दे के किंग खान जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहे है। इस बार शाहरुख खान एक ऐसे शो को होस्ट करते नजर आएंगे,जो बिल्कुल अलग तरह के विचारों पर आधारित होगा। यह शो मशहूर टेड टॉक का हिंदी वर्जन होगा,जिसकी मेजबानी शाहरुख खान करते हुए नजर आएंगे। इसका टाइटल होगा "TED टॉक्स : इंडिया नई सोच"।

यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। इस बारे में शाहरुख कहते है कि, "मेरा मानना है कि TED टॉक्स नई सोच के साथ भारत के लोगों को प्रेरित करेगा। यह शो ऐसे विचारों से प्रेरित होगा,जिससे मैं जुड़ाव महसूस कर सकता हूं। इस शो में अलग सोच पर बातचीत और विचार-विमर्श किया जाएगा।"

Am a big fan of TED Talks so this is extremely exciting to be spreading #NayiSoch on @StarPlus with @TEDTalks #TEDTalksIndiaNayiSoch