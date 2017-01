'रईस' के प्रमोशन के दौरान हुई मौत पर मृतक की रिलेटिव ने दिया बयान, 'शाहरुख खान' को बताया निर्दोष

शाहरुख़ ख़ान की यात्रा के दौरान वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में हुई मौत पर दोषारोपण का दौर जारी है। मृतक मुंबई की एक रिपोर्टर शमीना शेख के अंकल थे और शमीना भी उसी ट्रेन से सफर कर रही थीं। मौत को लेकर तमाम विवादों के बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बात स्पष्ट की है कि भगदड़ की वजह से नहीं, बल्कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनके अंकल की मौत हुई।

Would request to not use us for your political agendas against @iamsrk as he has no role to play in this. He cannot be held responsible