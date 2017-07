Trailer:5 मिनी ट्रेल्स के बाद रिलीज हुआ 'जब हैरी मेट सेजल' का ट्रेलर,पहली बार किसी लड़की के गले पड़ने पर घबराए शाहरुख खान

मुंबई।

शाहरुख और अनुष्का स्टारर फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है। लेकिन फिल्म से पहले हर कोई फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने का इंतजार कर रहा था। फिल्म के 5 मिनी ट्रायल और 4 गानों ने फिल्म के ट्रेलर के लिए लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, आखिरकार शाहरुख-अनुष्का की इस रोमांटिक लव स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है।

फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' और 'जब तक है जान' में अपनी कैमिस्ट्री का जादू दिखा चुके अनुष्का-शाहरुख को तीसरी बार बड़े पर्दे पर साथ काम करते हुए देखने के लिए हर कोई बेकरार है। शाहरुख और अनुष्का भी अपनी फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे है। मिनी ट्रेलर्स में शाहरुख और अनुष्‍का के किरदार की झलक देखने के बाद ट्रेलर में फिल्म की कहानी की असली झलक देखने को मिली। शाहरुख-अनुष्का के बीच की कैमिस्ट्री ने फैन्‍स में इस फिल्‍म को लेकर पहले से ही काफी एक्‍साइटमेंट बढ़ा दिया है वहीं फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली के पास रोमांटिक फिल्मों का एक अलग फ्लेवर पेश करने की अद्भुत कला है।



फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में शाहरुख खान गुजराती लोगों के एक ग्रुप को 'बाय-बाय' करते हुए काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन अगले ही सीन में सेजल यानी अनुष्‍का अपनी सगाई अंगूठी ढूंढती नजर आती हैं। शाहरुख खुद से अनुष्‍का को दूर रखने के लिए कई तरह की ट्रिक्स ट्राई करते हुए नजर आते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये बॉलीवुड की उन्हीं रोमांटिक कहानियों जैसी है, जिनमें दो अलग-अलग कल्चर के लोग एक दूसरे से पहले नफरत करते हैं और फिर दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यह एक पंजाबी मुंडे हैरी और गुजराती बाला सेजल के बीच की कहानी है, जो एक-दूसरे से बिलकुल अलग होने के बाद भी एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं।

